Coronavirus: Coldiretti, Cina blocca made in Italy, dalle mele alla carne (3)

- Ma la chiusura delle frontiere della Cina - continua la Coldiretti - riguarda anche molti altri prodotti come la carne bovina nazionale mentre l’emergenza coronavirus ha rallentato la firma del protocollo d’intesa per autorizzare l’esportazione del riso italiano da risotto dopo la richiesta di approfondite informazioni da parte del governo di Pechino su quantità, superfici investite a riso in Italia, volumi importati ed esportati e una scheda sui trattamenti. (segue) (Com)