Coronavirus: Coldiretti, Cina blocca made in Italy, dalle mele alla carne (4)

- Bisogna superare gli ostacoli tecnici alle esportazioni agroalimentari made in Italy per riequilibrare i rapporti commerciali nell’agroalimentare con le importazioni dalla Cina che - rileva la Coldiretti - sono circa il doppio del totale delle esportazioni italiane, per un valore stimato in 680 milioni nel 2019. Ma dal gigante asiatico - precisa la Coldiretti - arrivano purtroppo prodotti anche illegalmente come dimostra il recente maxi sequestro della guardia di Finanza di Padova con la collaborazione dell’Asl di 10 tonnellate di carni suine provenienti dalla Cina, attraverso il porto di Rotterdam, potenzialmente pericoloso per la diffusione della peste suina. (segue) (Com)