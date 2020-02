Coronavirus: Coldiretti, Cina blocca made in Italy, dalle mele alla carne (5)

- "L’emergenza coronavirus sugli scambi internazionali non deve fermare il lavoro sui protocolli per l’esportazione di prodotti made in Italy in Cina che deve essere al contrario velocizzato ed esteso" afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che "da subito accelerare i negoziati sui dossier avanzati dal riso alla frutta fresca, come le mele e le pere, oggetto da tempo di uno specifico negoziato". Serve una iniziativa dell'Unione europea - conclude Prandini - per fare in modo che l'autorizzazione all'ingresso in Cina ottenuta per un prodotto da un Paese membro dell'Unione valga per tutti i componenti. (Com)