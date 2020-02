Kazakhstan: 8 morti e 40 feriti in rissa di massa nella regione di Zambyl

- Otto persone sono rimaste uccise e altre 40 hanno riportato ferite in una rissa di massa verificatasi durante la notte in una località della provincia meridionale di Zambyl in Kazakhstan. Lo ha riferito il ministro dell’Interno kazakho, Yerlan Turgumbayev. L'incidente è avvenuto nella notte in una zona che ospita una comunità di dungani, un gruppo di minoranza musulmana di origine cinese. "Durante i disordini, 40 persone hanno riportato ferite e ferite da arma da fuoco. Otto persone, sfortunatamente, sono morte. Gli agenti di polizia in servizio hanno subito varie ferite”, ha spiegato Turgumbayev durante una dichiarazione alla stampa. Secondo quanto reso noto dalle autorità, sono state arrestate 47 persone dalle forze dell’ordine. Alla rissa avrebbero preso parte oltre 70 persone nel villaggio di Masanchi. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha già incaricato il procuratore generale di sovraintendere personalmente le indagini sull'accaduto.(Res)