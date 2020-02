Energia: Libia, produzione petrolio cala a 181.576 barili al giorno

- La produzione di petrolio in Libia è scesa a 181.576 barili al giorno, secondo quanto rivelato dalla compagna National Oil Corporation. Il crollo della produzione libica da 1,2 milioni di barili a poco più di 180 mila è dovuto al blocco dei porti e dei giacimenti da parte dei gruppi armati legati all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) in corso dal 18 gennaio scorso. Lo scorso 6 febbraio, l’inviato speciale delle Nazioni Unite, Ghassan Salamé, ha dichiarato che l’Onu si aspetta che i leader delle tribù libiche orientali presentino un elenco di condizioni per riaprire i terminal petroliferi bloccati.(Res)