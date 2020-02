Colonna: due morti sulla Casilina nello scontro tra auto e bisarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 6.30 circa a Colonna, all'altezza del chilometro 25 di via Casilina. L'incidente è avvenuto tra una bisarca ed un'autovetture con all'interno tre persone di cui due decedute ed una terza trasportata in ospedale dagli operatori del 118. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha permesso il recupero delle salme. (Rer)