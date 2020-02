Coronavirus: Oms, 82 per cento dei casi considerati presenta sintomi lievi (2)

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) convocherà un forum globale di ricerca la prossima settimana per mobilitare gli sforzi internazionali al fine di combattere il nuovo coronavirus. Lo ha annunciato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. Il forum, che si terrà l'11 e il 12 febbraio, è organizzato con la collaborazione di centri di ricerca internazionali sulle malattie infettive. L'incontro riunirà attori chiave nella ricerca sulla salute pubblica e nello sviluppo di vaccini, terapie e diagnostica. Gli esperti si baseranno sugli studi esistenti sui coronavirus Sars (Sindrome respiratoria acuta grave) e Mers (Sindrome respiratoria mediorientale) e identificheranno lacune di conoscenza e priorità di ricerca, al fine di accelerare le informazioni scientifiche e i prodotti medici che sono maggiormente necessari per ridurre al minimo l'impatto del nuovo focolaio. (segue) (Cip)