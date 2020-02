Coronavirus: Oms, 82 per cento dei casi considerati presenta sintomi lievi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sfruttare il potere della scienza è fondamentale per tenere sotto controllo questo focolaio", ha affermato Tedros. "Ci sono domande per le quali abbiamo bisogno di risposte e strumenti che dobbiamo sviluppare il più rapidamente possibile. L'Oms sta svolgendo un ruolo di coordinamento importante riunendo la comunità scientifica per identificare le priorità di ricerca e accelerare i progressi", ha aggiunto. Si prevede che l'incontro produrrà un'agenda di ricerca globale per il nuovo coronavirus, stabilendo priorità e quadri di riferimento che possano orientare nella scelta dei progetti da intraprendere per primi, il che dovrebbe portare a investimenti più efficienti, ricerca di alta qualità e sinergie tra i ricercatori globali. "Comprendere la malattia, i suoi serbatoi, la trasmissione e la gravità clinica e quindi sviluppare efficaci contromisure è fondamentale per il controllo dell'epidemia, per ridurre i decessi e minimizzare l'impatto economico", ha affermato Soumya Swaminathan, capo scienziato dell'Oms. (Cip)