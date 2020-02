Siria: ministero Difesa turco, risponderemo con forza se attaccati da esercito Damasco

- La Turchia farà ricorso “al suo diritto di autodifesa nel modo più forte in caso di un nuovo attacco da parte dell’esercito siriano e delle sue milizie alleate”. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa turco in una nota. "In caso di un nuovo attacco, verrà data la risposta adeguata nel modo più forte basata sul diritto di autodifesa", si legge nel comunicato stampa. Il ministero ha anche affermato che i posti di osservazione turchi nella provincia di Idlib "continuano la loro funzione e sono in grado di proteggersi con le armi e le attrezzature che possiedono". Lo scorso 3 febbraio le forze dell’esercito siriano hanno attaccato un convoglio dell’esercito turco nella provincia di Idlib, uccidendo sette militari turchi e un civile. Per rappresaglia, la Turchia ha colpito oltre 50 postazioni dell’esercito di Damasco e ucciso 76 soldati siriani. Lo scontro tra Ankara e Damasco ha aumentato la tensione con la Russia. Il governo turco ha accusato Mosca, che appoggia le forze del presidente Bashar al Assad, di essere a conoscenza delle manovre turche nella provincia e di aver comunque consentito l’assalto del convoglio. Nel settembre 2018, la Turchia e la Russia hanno concordato di trasformare Idlib in una zona di sicurezza imponendo un cessate il fuoco e offensive militari.(Res)