Usa: Trump rimuove testimone chiave impeachment Vindman dalla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tenente colonnello Alexander Vindman, un funzionario chiave della sicurezza nazionale che ha testimoniato durante l'inchiesta di impeachment alla Camera degli Stati Uniti, è stato licenziato dalla Casa Bianca. Lo ha fatto sapere oggi, 7 febbraio, il suo avvocato David Pressman in una dichiarazione. La rimozione di Vindman, massimo esperto dell'Ucraina del Consiglio di sicurezza nazionale e testimone chiave dell'indagine sull'impeachment del presidente Donald Trump, era attesa dopo che oggi il presidente Usa Donald Trump, aveva ritwittato una dichiarazione del deputato repubblicano Thomas Massie in cui si chiedeva di rimuovere Vindman in una serie di tweet. "Il tenente colonnello Vindman è stato rimosso per aver detto la verità", ha dichiarato l'avvocato Pressman. "La verità è costata al tenente colonnello Alexander Vindman il suo lavoro, la sua carriera e la sua privacy". (Was)