Usa: presidente democratico del'Iowa chiede indagine indipendente su caos risultati

- Troy Price, presidente del Partito democratico dello Iowa, negli Stati Uniti, chiede un'indagine indipendente per capire cosa sia accaduto durante il conteggio dei voti nei caucus dello Stato. "Con i dati dal 100 per cento dei distretti, stiamo adottando misure per garantire l'accuratezza dei risultati", ha scritto su Twitter Price aggiungendo che "un'indagine indipendente su ciò che è accaduto è necessaria una volta finalizzati i risultati". I caucus in Iowa, che hanno dato il via alla corsa dei Democratici verso le presidenziali del 2020, sono stati caratterizzati da ritardi nel conteggio dei voti e da alcune incoerenze nei dati. Lo stesso presidente del Comitato nazionale democratico, Tom Perez, aveva chiesto al Partito democratico dell'Iowa di verificare i risultati delle primarie tenute in quello Stato, in seguito ai ritardi nel computo dei voti causati dalla nuova applicazione telematica. Per Perez, il controllo di documenti e verbali è necessaria a garantire "la fiducia dei cittadini nei risultati". "Quand'è troppo è troppo", ha scritto Perez su Twitter. "Alla luce dei problemi emersi nell'attuazione del piano di selezione dei delegati, e al fine di garantire la fiducia del pubblico nei risultati, chiedo al Partito democratico dell'Iowa di intraprendere immediatamente una verifica". (Was)