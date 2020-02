Usa: “Wp”, servizi segreti pagarono fino a 650 dollari a notte nelle proprietà di Trump

- La Trump Organization, la società immobiliare di famiglia del presidente Usa Donald Trump, ha addebitato ai servizi segreti degli Stati Uniti nel 2017 costi fino a 650 dollari a notte per le stanze utilizzate dagli agenti nel resort Mar-a-Lago in Florida. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Washington Post”, l'agenzia incaricata di proteggere il presidente si è vista addebitare più volte la tariffa di 650 dollari a pernottamento durante il primo anno di carica di Trump durante i suoi spostamenti a Mar-a-Lago, in Florida. “La storia pubblicata sul Washington Post è una totale assurdità ed è intenzionalmente fuorviante. Forniamo le stanze al costo minimo e potremmo fare molti più soldi affittandole ai membri o agli ospiti", ha detto il portavoce della Trump Organization. "Dedurre che ne stiamo approfittando non è solo impreciso, ma una vera bugia". Per il primo viaggio di Trump a Mar-a-Lago nel febbraio 2017, i servizi segreti hanno affittato almeno tre camere al Palm Beach club alla tariffa di 650 dollari, più della tariffa da 520 a 546 dollari addebitata dal dipartimento di Stato, ha riferito “Wp”.(Was)