Business news: Albania, nel 2019 l'Italia si riconferma primo partner commerciale

- L'Italia si riconferma il primo partner commerciale dell'Albania, ma l'interscambio fra i due paesi ha registrato un calo di circa 9 per cento nel 2019, sulla scia di una generale contrazione dell'attività commerciale albanese anche con il resto del mondo. Lo rivelano i dati diffusi dall'Istituto delle statistiche albanese. L'ammontare degli scambi con l'Italia è stato di circa 307,3 miliardi di lek (2,416 miliardi di euro) ossia di 240 milioni di euro in meno, rappresentando il 34,4 per cento dell'intero volume commerciale del paese. Al secondo posto tra i partner principali dell'Albania è la Grecia con un'incidenza del 7,5 per cento. Quasi a pari passo la Cina con il 7,4 per cento, seguita dalla Turchia con il 7,2 per cento. Rispetto al mercato unico, l'attività commerciale con l'Italia rappresenta il 47 per cento del totale dell'Unione. (Alt)