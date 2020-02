Business news: Grecia, governo dà il via a piano per la valorizzazione di dieci porti

- Il governo greco ha avviato tutte le procedure necessarie allo sviluppo e alla valorizzazione di dieci grandi porti del paese. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa greca “Ana-Mpa”, il ministro delle Finanze, Christos Staikouras, e il ministro per le Politiche navali e delle isole, Yiannis Plakiotakis, hanno dato mandato al Fondo ellenico per lo sviluppo degli asset della Repubblica (Hrdaf), di iniziare immediatamente tutte le attività subito dopo la verifica dei requisiti per ciascuno dei porti delle località di Alessandropoli, Kavala, Volos, Rafina, Elefsis, Lavrio, Igoumenitsa, Corfu, Patrasso e Heraklion. I due ministri hanno espresso al Hrdaf, la volontà politica del governo di procedere con la selezione di un consulente per l'avvio di gare internazionali. Staikouras e Plakiotakis, hanno fatto sapere che seguendo questa procedura “ciascun porto diventerà un polo di crescita locale con molteplici vantaggi in termini di attrattività di investimenti, creazione di posti di lavoro e, più in generale, aumento del commercio a livello regionale”. Tutto il paese ne beneficerà economicamente con l’ingresso di maggiori entrate pubbliche, ma anche con l’aumento degli scambi internazionali attraverso la Grecia. (Gra)