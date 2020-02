Business news: Croazia, entro fine anno definiti i criteri per assegnazione frequenze 5G nel paese

- La Croazia determinerà i criteri per la fornitura di strumentazioni e tecnologia 5G entro la fine dell’anno. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Hina”, riprendendo quanto comunicato dall’Autorità per la regolamentazione delle industrie di rete della Croazia (Hakom). Nello specifico, l’Hakom ha fatto sapere che entro il termine del 2020 verranno definiti i criteri per le aziende fornitrici di tecnologia che volessero operare sul mercato croato, e che entro la stessa scadenza verranno assegnate le frequenze del 5G. La nota dell'Hakom giunge a seguito delle raccomandazioni della Commissione Ue in materia. (Zac)