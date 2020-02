Business news: Ucraina, già 17 mila domande per partecipare a programma prestiti agevolati a piccole imprese

- Le autorità ucraine hanno registrato 17 mila domande per richiedere prestiti agevolati nel programma governativo attivo dal primo febbraio. Lo ha reso noto il premier ucraino Oleksiy Honcharuk, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Le piccole imprese che hanno fatto domanda per partecipare al programma, denominato “prestiti agevolati al 5-7-9 per cento”, riceveranno una risposta entro dieci giorni, come ha rilevato Honcharuk. Il premier ha spiegato che però nel primo periodo potrebbero esserci dei piccoli ritardi. Nei prossimi cinque, anni il governo ucraino ha stanziato 30 miliardi di grivnie per il piano di prestiti, come ricordato da Honcharuk. Il programma permetterà ai partecipanti di ottenere fino a 1,5 milioni di grivnie (circa 55 mila euro) in finanziamenti, per rilanciare le proprie imprese. (Res)