Business news: Moldova, il programma triennale concordato con Fmi si è svolto secondo le aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti del Fondo monetario internazionale (Fmi) hanno annunciato che il programma triennale concordato con la Moldova si è svolto secondo le aspettative, determinando il raggiungimento di tutti i criteri di performance stabiliti. Lo riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Moldpres". "Le ampie riforme intraprese dalle autorità hanno portato alla ripresa del sistema bancario e al rafforzamento della governance nel settore finanziario, rafforzando la stabilità macroeconomica e finanziaria. Sono da apprezzare i progressi compiuti, data l'instabilità politica che ha portato al cambiamento di tre governi durante l'attuazione del programma", indica l’Fmi. Secondo l'istituzione finanziaria, nel 2019 la Moldova ha registrato una crescita reale del Pil del 4,2 per cento, prevista al 4 per cento a medio termine. Alla fine del 2019, il deficit di bilancio era dell'1,5 per cento del Pil, inferiore ai limiti stabiliti nel programma. (Moc)