Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, sabato 8 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 15,30 - Palazzina ex Venchi Unica - via De Sanctis, 12 - Premiazione XXVII edizione "Letteratura d'amore" del Centro studi cultura e società, Interviene, in rappresentanza della Città, la vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero.Ore 16 - Circolo del Design, via San Francesco da Paola 17: l'assessora Leon partecipa all'incontro con i designer stranieri nell'ambito del progetto 'Interaction 20'Ore 20 - Teatro Regio Torino, Foyer Toro, piazza Castello, 215: Gala dinner, Fencing Grand priz. Trofeo Inalpi. Partecipa il consigliere comunale Marco Chessa.REGIONEore 9:30, Società canottieri Esperia (corso Moncalieri 2), il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia presenzia all'apertura della XXXVII regata internazionale di fondo "D'inverno sul Po".(Rpi)