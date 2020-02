Business news: Grecia, Commissione Ue approva progetto banda larga per 223 milioni di euro

- La Commissione europea ha approvato un progetto di banda larga in Grecia per un importo di 223 milioni di euro di fondi dell'Unione europea, con oltre 196 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e 27 milioni di euro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr). Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che questo investimento fornirà agli utenti un accesso a Internet moderno e veloce in tutto il paese, a beneficio di quasi 11 milioni di persone. "Questo è un chiaro esempio del valore aggiunto della politica di coesione. Grazie a questo investimento, i cittadini greci, e in particolare quelli che vivono in aree remote, beneficeranno di un accesso a Internet efficiente, moderno e ultraveloce", ha dichiarato il commissario europeo per la coesione e le riforme, Elisa Ferreira. (Beb)