Business news: Black Sea Oil & Gas inizierà produzione gas dal Mar Nero nella prima metà del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica romena Black Sea Oil & Gas ha ribadito la sua intenzione di avviare per prima la produzione di gas nel Mar Nero, nella prima parte del 2021. Lo riferisce il ministero dell'Energia di Bucarest sulla sua pagina Facebook. Il segretario di Stato nel ministero dell'Energia, Niculae Havrilet, ha avuto un incontro con l'amministratore delegato della compagnia, Mark Beacom. "Black Sea Oil & Gas è titolare del progetto di sviluppo del gas Midia (Mgd), il primo nuovo progetto di infrastruttura e produzione di gas naturale nell'offshore romeno del Mar Nero realizzato in Romania negli ultimi 30 anni. La data prevista per il completamento dei lavori e l'inizio della produzione di gas naturale è la prima metà del 2021", si legge nel post. Il progetto Mdg consiste nello scavo di cinque pozzi petroliferi (uno sul deposito di Doina e quattro sul deposito di Ana) e la creazione di un assemblaggio sottomarino di produzione sul deposito Doina. Questo sarà collegato attraverso una condotta di 18 chilometri alla piattaforma di produzione situata nel giacimento Ana. (Rob)