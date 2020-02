Business news: Romania, Intesa Sanpaolo e Otp rimangono in corsa per acquisto Garanti Bank

- Il gruppo bancario italiano Intesa Sanpaolo, insieme all’ungherese Otp, rimangono in corsa per l’acquisto di Garanti Bank. Lo riferisce il quotidiano “Ziarul Financiar”, ricordando che la banca romena è stata messa in vendita l’anno scorso dal gruppo spagnolo Bbva. Stando alle informazioni diffuse, nel processo di selezione sono rimasti solo Intesa e Otp che si contendono un’operazione da oltre 400 milioni di euro. Inizialmente alle consultazioni hanno preso parte anche Banca Transilvania, il fondo di investimento JCFlowers e Raiffeisen Bank. (Rob)