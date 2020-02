Business news: Bielorussia pronta a costruire nuova linea per fornitura elettricità verso la Lettonia

- La Bielorussia è pronta a costruire una nuova linea per la fornitura di energia elettrica verso la Lettonia. Lo ha affermato il viceministro dell’Energia bielorusso, Vadim Zakrevskij, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. “Abbiamo già una rete elettrica che collega la Bielorussia alla Lettonia, ma passa attraverso la Lituania. Siamo pronti a costruirne una separata”, ha spiegato Zakrevskij. Il viceministro ha però rilevato come fondamentale sarà “la flessibilità economica” del progetto. “Questa infrastruttura deve essere più profittevole della somma investita per la sua costruzione”, ha detto, spiegando che sarà importante capire quale flusso di energia elettrica potrà essere assicurato dai due paesi. (Res)