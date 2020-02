Business news: Ucraina, Naftogaz ha ricevuto pagamenti per 578,4 milioni di dollari da Gazprom a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ucraina Naftogaz ha ricevuto 578,4 milioni di dollari in pagamenti dalla russa Gazprom a gennaio, validi per coprire tre mesi di sfruttamento del sistema di transito del gas naturale. Lo ha affermato il direttore esecutivo di Naftogaz, Yuriy Vitrenko, ripreso dall'agenzia di stampa "Interfax Ucraina". Nello specifico, per il mese di dicembre sono stati pagati 239,5 milioni di dollari, 175,1 milioni per gennaio e 163,8 per febbraio, "per un totale di 578,4 milioni di dollari", ha detto Vitrenko. L'ammontare in questione, come spiegato dal direttore esecutivo di Naftogaz, equivale a quasi un terzo delle entrate nel bilancio ucraino per il gennaio 2020. (Res)