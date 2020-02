Business news: Ucraina, crescita PIl nel 2019 è stata del 3,3 per cento

- Il prodotto interno lordo (Pil) dell'Ucraina nel 2019 è cresciuto del 3,3 per cento, in calo su base annua. Lo ha reso noto il dicastero dell'Economia di Kiev, ripreso dall'agenzia di stampa "Interfax Ucraina". Nel 2018, il Pil era salito del 3,4 per cento. Secondo il ministero ucraino, sono cambiati in questo ultimo anno i fattori che guidano la crescita economica. In particolare si è assistito a una decellerazione della crescita dell'indice aggregato alla produzione di beni e servizi, dell'1,6 per cento nel 2019, in particolare negli ultimi mesi dell'anno. (Res)