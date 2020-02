Business news: ministro Infrastrutture Ucraina, dialogo con Parigi per sviluppo dei trasporti

- L'Ucraina è pronta a dialogare con la Francia per promuovere nuove iniziative e progetti riguardo lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie. È quanto riferisce il ministro delle Infrastrutture ucraino, Vladyslav Kryklii, dopo aver incontrato l'ambasciatore della Repubblica francese in Ucraina, Etienne de Poncins, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Quest'ultimo ha elogiato il livello di cooperazione tra Ucraina e Francia, confermando la volontà di mettere in campo nuovi progetti. (Res)