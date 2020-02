Business news: premier kazakho, ricavi per 25 miliardi di dollari grazie a intelligenza artificiale

- Il primo ministro del Kazakhstan Askar Mamin ha dichiarato che il paese guadagnerà circa 25 miliardi di dollari all'anno grazie all'intelligenza artificiale. Mamin ha parlato all'apertura del forum "Digital Almaty: il futuro digitale dell'economia globale". I riscontri maggiori sono attesi nel settore dei servizi, i cui ricavi potrebbero attestarsi a 15 miliardi all’anno, e in quello minerario, con guadagni pari a 9 miliardi di dollari. Il Parco tecnologico internazionale delle startup del settore It, dove opera l’istituto di programmazione It Alem, sta per diventare un vero e proprio centro di innovazione. Mamin ha affermato che è stato raggiunto un accordo con il Forum economico mondiale per il lancio di un Centro per la quarta rivoluzione industriale basato nella sede del Centro finanziario internazionale di Astana. L’avvio delle attività è previsto entro la fine dell’anno corrente. (Res)