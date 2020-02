Business news: Grecia, nove i soggetti interessati per acquisto del 30 per cento dell’aeroporto di Atene

- Il Fondo ellenico per lo sviluppo degli asset della repubblica (Hrdaf) ha annunciato i nominativi dei nove soggetti che prenderanno parte alla seconda fase dell’acquisizione di una quota del 30 per cento dell'aeroporto internazionale di Atene. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa greca “Ana-Mpa”, si tratta di offerte vincolanti presentate da: Groupe adp, multinazionale francese attiva nell'ingegneria e gestione aeroportuale con sede a Parigi; AviAlliance, società di gestione aeroportuale con sede a Dusseldorf, in Germania; Ferrovial international con sede nel Regno Unito; First state investments fondo con sede in Australia; Global infrastructure partners, fondo di investimenti in infrastrutture con sede a New York; Vinci airports, filiale del gruppo Vinci con sede in Francia; Ardian infrastructure fund con sede in Francia ed infine i consorzi Kkr-Egis ed il lussemburghese Meif 6 attic investment. (Gra)