Business news: compagnia ceca Geen Holding avvierà costruzione terza centrale biomasse in Croazia

- La compagnia ceca Geen Holding avvierà presto la costruzione della sua terza centrale energetica a biomasse in Croazia, a Gospic. Lo rende noto la stessa compagnia, ripresa dall’agenzia di stampa croata “Hina”. “Nei prossimi giorni inizierà la fase finale della preparazione del sito per il progetto a Gospic. La costruzione inizierà poco dopo, e dopo un anno verrà ultimata e connessa alla rete elettrica. La centrale sarà completamente operativa nella prima metà del 2021”, si legge nel comunicato di Geen Holding. Attualmente in Croazia sono presenti altri due impianti della compagnia energetica, uno a Zupanja, inaugurato lo scorso dicembre, e uno a Benkovac, operativo dall’ottobre 2018. Il totale degli investimenti nelle prime due centrali energetiche a biomasse è stato di 80 milioni di euro. (Zac)