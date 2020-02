Business news: Serbia, avanzo pubblico pari a 109 milioni euro nel 2019

- La Serbia ha conseguito nel 2019 un avanzo pubblico pari a 12,8 miliardi di dinari (circa 109 milioni di euro): lo ha reso noto il ministero serbo delle Finanze, precisando che le entrate sono state pari a 1,274,6 miliardi di dinari (circa 10,847 miliardi di euro), mentre le uscite sono ammontate a 1.261,8 miliardi di dinari (circa 10,738 miliardi di euro). I dati erano stati anticipati nei giorni scorsi dal ministro delle Finanze, Sinisa Mali, in un intervento per l'emittente "Tv Happy". Sempre nel 2019 gli investimenti, ha detto il ministro, hanno raggiunto il loro livello massimo. "L'anno scorso abbiamo avuto 3,8 miliardi di euro di investimenti. Se guardiamo all'intera regione dei Balcani, vediamo che il 60 per cento degli investimenti viene effettuata in Serbia", ha concluso Mali. (Seb)