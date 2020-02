Coronavirus: Stati Uniti concedono aiuti fino a 100 milioni euro alla Cina

- Gli Stati Uniti forniranno aiuti fino a 100 milioni di dollari per sostenere la Cina e altri paesi nella battaglia contro il nuovo ceppo di coronavirus. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in una nota rilasciata oggi, 7 febbraio, dal dipartimento di Stato. "Oggi, il governo degli Stati Uniti annuncia che è pronto a spendere fino a 100 milioni di dollari in fondi esistenti per aiutare la Cina e altri paesi colpiti, sia direttamente che attraverso organizzazioni multilaterali, a contenere e combattere il nuovo coronavirus", ha detto Pompeo. L'annuncio arriva dopo una telefonata tra il presidente Trump e il leader cinese Xi Jinping che ha esortato la parte statunitense a rispondere ragionevolmente allo sviluppo dell'epidemia di coronavirus. Nel sottolineare che gli sforzi di prevenzione e controllo della Cina stanno gradualmente producendo risultati positivi, Xi ha rimarcato che la Cina ha piena fiducia nella propria capacità di prevalere sull'epidemia. "La Cina spera che gli Stati Uniti valuteranno l'epidemia in modo ponderato e adatteranno le misure di risposta in modo ragionevole", ha detto Xi, aggiungendo che le due parti possono mantenere la comunicazione, rafforzare il coordinamento e lavorare insieme per contenere l'epidemia.(Was)