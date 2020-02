Governo: Conte, al via tavolo istituzionale Cis Cagliari

- Si è insediato oggi a Palazzo Chigi, alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Tavolo Istituzionale del Cis per la Città metropolitana di Cagliari e per la Provincia del Sud Sardegna. Lo si apprende da una nota di palazzo Chigi. All'incontro erano presenti la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde, l'ad di Invitalia Domenico Arcuri, l'assessore regionale agli Enti locali Quirico Sanna, il prefetto di Cagliari Bruno Corda, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, rappresentanti delle amministrazioni locali e tecnici dei Ministeri competenti. "L'avvio del Tavolo istituzionale è stato preceduto nei mesi scorsi da vari incontri tecnici sul territorio. All'esito di questa prima fase sono 679 le proposte, che da oggi saranno oggetto di valutazione e selezione, provenienti dagli oltre 148 stakeholder coinvolti. Riguardano principalmente interventi per le infrastrutture, il turismo, la fruibilità del patrimonio archeologico, storico-culturale e ambientale; il potenziamento e la valorizzazione delle risorse naturali e delle aree minerarie; ma anche servizi di welfare e consolidamento della mobilità sostenibile", si legge nella nota. (segue) (Com)