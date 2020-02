Governo: Conte, al via tavolo istituzionale Cis Cagliari (2)

- "Dal territorio arriva una risposta eccezionale - ha affermato il presidente Conte durante l'incontro -, testimoniata anche dal fatto che 81 dei 148 stakeholder sono pubblici e, di questi, 59 sono Comuni e sei Unioni di Comuni: il 100 per cento dei Comuni ha presentato almeno una proposta. Da oggi il Tavolo è quindi a lavoro per individuare, tra le proposte presentate, gli interventi e gli investimenti da attuare con la sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo". Una volta selezionati gli interventi strategici, sarà il Cipe a stanziare la necessaria copertura finanziaria. Per la valutazione dei progetti che rientreranno nel Cis Cagliari e Sud Sardegna, verranno applicati "i criteri già usati per gli altri Contratti: i progetti dovranno essere strategici, ovvero collegati allo sviluppo possibile del territorio; cantierabili nel breve periodo e addizionali, ovvero non finanziati da altri fondi", conclude la nota. (Com)