Fitch: rating Italia invariato BBB con outlook negativo

- L'agenzia internazionale di rating Fitch ha confermato per l'Italia la valutazione BBB, con le previsioni sull'andamento del rating nel medio-lungo termine che restano negative. Lo ha reso noto oggi, 7 febbraio, l'agenzia in una nota. "Il rating BBB e le prospettive negative dell'Italia riflettono il livello estremamente elevato del debito delle amministrazioni pubbliche, una crescita del PIL tendenzialmente molto bassa, l'incertezza della politica economica e i rischi al ribasso associati alle nostre proiezioni del debito pubblico. Anche il debito estero netto relativamente elevato e la qualità delle attività del settore bancario in miglioramento, ma ancora debole, pesano anche sul rating", scrive l'agenzia. Il precedente giudizio dell’agenzia risale al 9 agosto scorso, quando aveva confermato il rating BBB, con outlook negativo.(Res)