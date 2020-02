Canada: costo gasdotto Trans Mountain sale del 70 per cento a 12,6 miliardi di dollari (2)

- La società, nel corso degli anni, ha deciso di utilizzare più acciaio di quanto avesse pianificato in precedenza per aree sensibili e cambiato le sue tecniche di costruzione per proteggere alcuni luoghi. "Man mano che andavamo avanti, diventa sempre più costoso", ha detto Anderson. "Il tempo è denaro, le condizioni del mercato sono cambiate", ha aggiunto. Trans Mountain Corp., la società di proprietà del governo canadese che gestisce il progetto, ha già speso 2,5 miliardi di dollari, lasciando ulteriori 8,4 miliardi di dollari necessari per completare il progetto, oltre a 1,7 miliardi di dollari per costi di trasporto. (Res)