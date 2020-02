Difesa: Esper parteciperà a prossima ministeriale Nato e Conferenza sicurezza di Monaco

- Il capo del Pentagono, Mark Esper, prenderà parte alla prossima riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles il 12-13 febbraio e alla Conferenza di sicurezza di Monaco. Lo ha dichiarato il Pentagono in una nota. Il segretario della Difesa Usa incontrerà i principali partner e alleati durante la ministeriale della Difesa, la prima riunione dei ministri dopo l'incontro dei leader della Nato a dicembre. "(Esper e gli allaeti) discuteranno del panorama della sicurezza in evoluzione e delle iniziative di prontezza", prosegue il comunicato. Successivamente il capo del Pentagono si recherà in Baviera, in Germania, per partecipare alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove incontrerà una serie di leader della difesa per discutere di una vasta gamma di questioni regionali e di sicurezza. (Was)