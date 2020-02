Usa: creati 225mila nuovi posti di lavoro a gennaio

- La crescita dell'occupazione negli Stati Uniti è aumentata il mese scorso aggiungendo 225.000 nuovi posti di lavoro.Secondo quanto riferito dal dipartimento del Lavoro, i datori di lavoro hanno aggiunto 225.000 posti di lavoro a gennaio mentre il tasso di disoccupazione è rimasto vicino ai minimi di mezzo secolo. Secondo l'Ufficio delle statistiche del lavoro, le aree di maggiore crescita professionale sono arrivate nell'edilizia, nella sanità, nonché nei trasporti e nello stoccaggio. La vendita al dettaglio e la produzione sono state le due aree con le perdite di posti di lavoro più significative. Il numero di posti di lavoro aggiunti per il mese è stato ben al di sopra della media mensile di 176.000 posti di lavoro nel 2019 e 223.000 posti di lavoro in media del 2018. (Was)