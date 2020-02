Energia: segretario Usa Brouillette parteciperà a Conferenza sulla sicurezza nucleare dell'Aiea

- La prossima settimana il segretario degli Stati Uniti per l'energia, Dan Brouillette, viaggerà in Austria, Portogallo e Germania per prendere parte alla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia(Aiea) e alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo ha annunciato il dipartimento dell'Eneria in un comunicato stampa. "Il segretario visiterà Vienna, in Austria, per partecipare alla conferenza internazionale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica sulla sicurezza nucleare", si legge. Dopo la sua visita in Austria, Brouillette si recherà a Lisbona, in Portogallo, il 12 febbraio per visitare il porto di Sines insieme a funzionari governativi e rappresentanti del settore statunitensi e portoghesi. Il segretario concluderà il suo viaggio con una visita a Monaco, in Germania, per prendere parte alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco e per tenere riunioni bilaterali.(Was)