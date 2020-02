Business news: Azerbaigian, Banca centrale riduce il tasso di riferimento al 7,25 per cento

- Il Consiglio di amministrazione della Banca centrale dell'Azerbaigian ha deciso di ridurre il tasso di riferimento di 0,25 punti dal 7,5 al 7,25 per cento. Lo ha dichiarato il presidente della Banca centrale dell'Azerbaigian (CBA) Elman Rustamov nel corso di una conferenza stampa. Si tratta della prima riduzione del tasso di interesse da parte della Banca centrale nel 2020. Dalla recente riunione del Cda dell’ente regolatore in materia di politica monetaria, il tasso di inflazione non è andato oltre il target previsto ed è rimasto al di sotto del valore medio, ha affermato Rustamov. Il saldo attivo delle partite correnti, il tasso di cambio stabile, condizioni monetarie adeguate e basse aspettative di inflazione hanno avuto un effetto stabilizzante sui prezzi. (Res)