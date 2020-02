Ex Ilva: intesa tecnica ArcelorMittal-Amministrazione straordinaria, passo importante (2)

- Il nostro obiettivo è - e sarà sempre di più - quello di fare del polo siderurgico di Taranto un leader europeo dell'acciaio verde, creando nel Mezzogiorno il primo esempio concreto di attuazione del Green New Deal, motivo per il quale ci aspettiamo, peraltro, che l'Unione europea guardi con favore a questo ambizioso e sfidante progetto. Con l'auspicato intervento dello Stato si avvia un nuovo ciclo di investimenti su cui il governo potrà esercitare un controllo diretto per assicurare crescita e sostenibilità ambientale e sociale. Così afferma una nota congiunta della presidenza del Consiglio, del ministero dell'Economia e delle Finanze e del ministero dello Sviluppo economico. (Com)