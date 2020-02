Aerospazio: “Wsj”, budget Nasa in aumento del 12 per cento nel 2021

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, proporrà un aumento del 12 per cento al bilancio 2021 della Nasa per raggiungere l'obiettivo di riportare gli astronauti statunitensi sulla superficie lunare entro il 2024. Secondo quanto riferito da un funzionario Nasa al quotidiano “Wall Street Journal”, l'aumento include quasi 3 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti per lo sviluppo di Human Landing System (Hls), relativo ai lander che permetteranno agli astronauti di scendere sulla Luna, con esborsi totali oltre i 25,2 miliardi di dollari, uno dei maggiori aumenti della spesa complessiva richiesti per la Nasa dagli anni '90. La richiesta ufficiale di fondi è attesa la prossima settimana, quando verrà presentato l’intero pacchetto di budget per il 2021. (Was)