Usa: sondaggio, Sanders e Buttigieg avanti in New Hampshire

- Bernie Sanders e Pete Buttigieg sono in testa nel New Hampshire nella corsa dei candidati democratici verso le presidenziali degli Stati Uniti del 2020. A soli quattro giorni dalle primarie nello Stato e dopo il flop dei caucus in Iowa per errori nel sistema di conteggio telematico, un nuovo sondaggio Nbc News/Marist dà Sanders, senatore indipendente del Vermont, al 25 per cento dei consensi e Buttigieg al 21 per cento. Seguono poi la senatrice Elizabeth Warren, al 14 per cento (era al 13 per cento il mese scorso) e l'ex vicepresidente Joe Biden al 13 per cento (era al 15 percento). Nei caucus in Iowa, intanto, secondo la stampa statunitense Pete Buttigieg avrebbe ottenuto 13 delegati “impegnati” (a rispettare il voto popolare), mentre Bernie Sanders ne avrebbe conquistati dodici.(Was)