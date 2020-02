Usa: Trump sostiene che Mulvaney rimarrà come capo staff della Casa Bianca

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, rimarrà il suo principale consigliere respingendo le notizie circa una sua possibile rimozione sulla scia del processo di impeachment del Senato che si è concluso questa settimana. "Ho un ottimo rapporto con Mick", ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per un discorso in Nord Carolina, definendo "falso" la notizia sulla sua prevista espulsione. L'emittente televisiva "Cnn" aveva sostenuto in mattinata che l'incarico dell'assistente principale alla Casa Bianca era in discussione ora che la procedura di impeachment si era conclusa. Mulvaney, l'anno scorso, aveva detto durante una conferenza stampa che Trump aveva trattenuto gli aiuti militari per l'Ucraina in parte perché voleva che Kiev collaborasse con un'indagine relativa all'attacco informatico del 2016 al server del Comitato nazionale democratico. (Was)