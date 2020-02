Business news: Repubblica Ceca, ministero Finanze si attende crescita Pil al 2 per cento quest'anno

- Non si prevedono cambiamenti macroeconomici significativi in Repubblica Ceca rispetto a novembre 2019. E' la valutazione del ministero delle Finanze ceco rispetto allo stato dell'economia nazionale. Quella globale è rallentata in modo significativo l'anno scorso e la sua crescita è stata la più debole dalla recessione del 2008-09. Nei prossimi anni dovrebbe rimanere lenta, nonostante una piccola ripresa. Le tensioni crescenti nelle relazioni commerciali internazionali, il protezionismo e l'incertezza ad essi associata danneggiano la fiducia di imprese e consumatori e hanno conseguenze sulle decisioni di investimento. (Vap)