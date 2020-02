Coronavirus: ambasciata d'Italia in Cina chiude centri per i visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha chiuso, in via temporanea, i suoi centri per i visti in Cina fino al 16 febbraio allo scopo di ridurre il rischio di contagio da coronavirus. E' quanto si legge in un avviso pubblicato sul sito dell'ambasciata d'Italia a Pechino. La riapertura è attesa per il 17 febbraio. Gli uffici dell'ambasciata sono aperti al pubblico solo nei casi in cui sono stati già presi appuntamenti in precedenza e per questioni d'emergenza. (Cip)