Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un elenco dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:REGIONEL'assessore della Regione Lazio al Lavoro, Scuola, Formazione e diritto allo studio universitario, Claudio Di Berardino partecipa all'iniziativa "Per il pubblico del futuro, dialogo tra cinema e scuola" a cui partecipano dirigenti e docenti scolastici degli istituti scolastici del Lazio.Cinema Barberini, piazza Barberini 24 (ore 10)L'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start up e Innovazione, Paolo Orneli, partecipa alle celebrazioni del 52° Anniversario della fondazione della Comunità di Sant'Egidio.Basilica di San Giovanni in Laterano, piazza di San Giovanni in Laterano (ore 17.30) (segue) (Rer)