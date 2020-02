Venezuela: ministro Esteri russo Lavrov, sanzioni Usa "inaccettabili" (2)

- Questa settimana il presidente dell'Assembla nazionale e autoproclamato presidente venezuelano Juan Guaidò ha incontrato a Washington il presidente Donald Trump, il segretario di stato Mike Pompeo e l’inviato speciale Usa per il Venezuela, Elliott Abrams. Quest'ultimo ha minacciato ieri che il sostegno russo al Venezuela "potrebbe non essere più a costo zero". "Le regole sulle sanzioni possono sempre cambiare. Le licenze date possono essere ritirate e quelle ritirate possono essere date", ha dichiarato. (segue) (Brb)