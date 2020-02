Venezuela: da Usa sanzioni a compagnia aerea statale Conviasa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì Guaidò è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per analizzare la strategia utile a propiziare la "transizione democratica" a Caracas. Guaidò è stato ricevuto con gli onori propri di un capo dello stato, ma è stata negata, senza spiegazioni di sorta, la conferenza stampa congiunta e la presenza di mezzi di comunicazione ai colloqui. In una nota, la Casa Bianca ha fatto sapere che Trump voleva sfruttare l'occasione per "riaffermare l'impegno degli Stati Uniti con il popolo del Venezuela" e con Guaidò come presidente ad interim. (segue) (Was)