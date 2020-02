Venezuela: da Usa sanzioni a compagnia aerea statale Conviasa (5)

- L'amministrazione Usa ha assicurato l'intenzione di voler continuare "a lavorare con i nostri soci nella regione per fare fronte alla illegittima dittatura in Venezuela", rimanendo al fianco del "popolo venezuelano per garantire un futuro che sia democratico e prospero". Guaidò, da parte sua, ha riportato il "totale impegno, la determinazione e l'appoggio" alla causa espresso da Trump. "Siamo concentrati nel rinforzare le azioni congiunte per liberare il nostro paese e proteggere il nostro continente", ha detto l'oppositore venezuelano in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Milioni ddi venezuelani ringraziano con molto orgoglio il riconoscimento unificato di tutti i fattori del mondo libero nella lotta che per anni abbiamo portato avanti nel nostro paese", ha aggiunto Guaidò che aveva in precedenza incontrato il vice presidente Mike Pence. (segue) (Was)