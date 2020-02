Venezuela: da Usa sanzioni a compagnia aerea statale Conviasa (6)

- Il presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana (An) era presente al discorso sullo stato della nazione che Trump ha tenuto martedì al Congresso. Il presidente Usa aveva definito Guaidò come "il vero e legittimo presidente del Venezuela". "Oggi abbiamo qui un uomo molto coraggioso, che rappresenta tutte le aspirazioni e sogni dei venezuelani, abbiamo con noi il vero e legittime presidente del Venezuela", ha detto Trump, seguito da un'ovazione bipartisan dell'aula. Il presidente Usa ha chiesto a Guaidò di portare un messaggio a tutti i venezuelani: "Tutti gli statunitensi sono uniti ai venezuelani in questa lotta per la libertà. Il socialismo distrugge le nazioni, ma ricordatevi che la libertà unifica le anime". (segue) (Was)