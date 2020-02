Brexit: Conte, il Regno Unito "is gone", è andato

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento a conclusione del convegno "Un nuovo bilancio europeo all'altezza delle sfide", organizzato oggi al Tempio di Adriano di Roma, sul negoziato per la Brexit ha affermato: "Il Regno Unito 'is gone'. È andato".(Rer)